В Кораблинском районе от пожара спасли парк-дендрарий

В селе Ерлино Кораблинского района от пожара спасли парк-дендрарий и музей Сергея Худекова, сообщает издательство «
В четверг, 13 сентября, около 12:00 сельчане заметили дым со стороны парка-дендрария. На его территории находится школа, откуда эвакуировали детей и учителей.
На пожар приехали по два расчета из Кораблина и Скопина и один из Пронского района.
Замначальника Пронского межрайонного отдела надзорной деятельности Дмитрий Неклюдов рассказал, что, по предварительным данным, возгорание произошло на территории соседнего Скопинского района.
«Огонь пришел по полю со стороны села Никольское. Из-за сильного ветра, он распространялся очень быстро. С поля он перекинулся на территорию старого сада, примыкающего к дендрарию, — уточнил он. — Бороться со стихией было сложно из-за густого едкого дыма, зарослей кустарников и высокой травы. Огонь начал перекидываться на деревья и практически вплотную подобрался к территории музея-заповедника — дендрарию».
С огнем справились к вечеру. Во время пожара выгорело несколько десятков гектаров.