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10:05, 14 сентября 2018 961
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«С нуля». Глава «Натали Турс» возобновит туроператорский бизнес

«С нуля». Глава «Натали Турс» возобновит туроператорский бизнес

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев возобновит туроператорский бизнес на базе компаний «Центр туризма „Согласие“» — единственного юрлица из работавших под брендом «Натали», оставшегося в едином федеральном реестре. Об этом передает «Интерфакс».

12 сентября у «Согласия» появился новый собственник — Ксения Мостовская. Отмечается, что она является подругой жены Воробьева, а управлять компанией будет сам глава «Натали Турс», «фактически он начнет свой бизнес с нуля».

Ранее Воробьев заявлял, что планирует возобновить туроператорскую деятельность и ищет инвестора.

Напомним, 4 июля туроператор объявил, что аннулирует все проданные туры за рубеж и останавливает продажи из-за финансовых проблем. Вскоре клиентов «Натали Турс» начали выселять из зарубежных отелей.

В сентябре туроператоры «Панорама Тур», «Агентство „Путешествий Натали“» и «Туроператор Натали Турс», работавшие под брендом «Натали», прекратили работу.

Из-за проблем туроператора пострадали некоторые рязанцы.


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