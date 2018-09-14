«С нуля». Глава «Натали Турс» возобновит туроператорский бизнес

Глава «Натали Турс» Владимир Воробьев возобновит туроператорский бизнес на базе компаний «Центр туризма „Согласие“» — единственного юрлица из
12 сентября у «Согласия» появился новый собственник — Ксения Мостовская. Отмечается, что она является подругой жены Воробьева, а управлять компанией будет сам глава «Натали Турс», «фактически он начнет свой бизнес с нуля».
Ранее Воробьев заявлял, что планирует возобновить туроператорскую деятельность и ищет инвестора.
Напомним, 4 июля туроператор объявил, что
В сентябре туроператоры «Панорама Тур», «Агентство „Путешествий Натали“» и «Туроператор Натали Турс», работавшие под брендом «Натали»,
Из-за проблем туроператора