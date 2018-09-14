Рязанское минкультуры опровергло информацию об уничтожении картин в «Артруме» при прорыве канализации

Региональное министерство культуры и туризма опровергло информацию об уничтожении картин в выставочном зале «Артрум» при прорыве канализации. Сообщение об этом опубликовано на
«Картины размещались в соседнем помещении и не повреждены, но все же из-за влаги находятся под угрозой», — заявили в министерстве.
Также отмечается, что сейчас картины перемещают «в безопасное место».
Ведомство рассказало, что затопление устранили. Причины произошедшего выясняются.
Напомним, ранее стало известно, что авария