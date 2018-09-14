Рязанский праздник урожая вошел в топ-5 событий осенних выходных

Рязанский праздник урожая «Спожинки» вошел в топ-5 событий выходных начала осени. Рейтинг составило аналитическое агентство «
В список также попали фестиваль казачьей культуры «Казачья станица Москва» в Коломенском, яблочно-книжный фестиваль «Антоновские яблоки» в Коломне, фестиваль воздухоплавания «Кавказские Минеральные Воды — Жемчужина России» в Железноводске и Ессентуках и праздник годовщины Куликовской битвы в Тульской области.
«Спожинки» проведут в субботу, 15 сентября, на стадионе Рязанского государственного агротехнологического университета. Гостей ждут тематические площадки 20 районов области, сытные ряды, дегустации, фотозоны и конкурсы. В