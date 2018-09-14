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14:39, 14 сентября 2018 354
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Рязанский алиментщик выплатил более 350 тысяч рублей, чтобы сохранить водительские «права»

Рязанский алиментщик выплатил более 350 тысяч рублей, чтобы сохранить водительские «права»

Фото: Pixabay.com

Рязанский алиментщик выплатил более 350 тысяч рублей, чтобы сохранить водительские «права». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Мужчина в течение долгого времени не платил алименты на содержание своего ребенка. Судебный пристав-исполнитель вызвал должника, чтобы вручить ему требование о временном запрете на управление машиной. Узнав об этом, рязанец передал матери ребенка деньги.

«Таким образом, грамотно примененная мера принудительного исполнения пробудила в должнике отцовские чувства — он полностью погасил задолженность», — отметили приставы.


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