Рязанский алиментщик выплатил более 350 тысяч рублей, чтобы сохранить водительские «права». Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.
Мужчина в течение долгого времени не платил алименты на содержание своего ребенка. Судебный пристав-исполнитель вызвал должника, чтобы вручить ему требование о временном запрете на управление машиной. Узнав об этом, рязанец передал матери ребенка деньги.
«Таким образом, грамотно примененная мера принудительного исполнения пробудила в должнике отцовские чувства — он полностью погасил задолженность», — отметили приставы.