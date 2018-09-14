Рязанские студенты поучаствуют в акции на Куликовом поле. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле».
В субботу, 15 сентября, к акции «Хранители будущего» присоединятся первокурсники юрфака РГУ имени Есенина, истфака Липецкого педуниверситета имени Семенова-Тян-Шанского, а также тульские студенты.
Юноши и девушки будут разбираться в исторических персонажах и произведениях искусства, ловить рыбу, играть в городки, стрелять из лука, мастерить животных из соломы и кипятить самовар.
Отмечается, что 21 сентября в рамках 638-й годовщины Куликовской битвы в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино проведут панихиду по воинам. Начало в 10:45.