Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:39, 14 сентября 2018 2 908
 0    0

Рязанские студенты поучаствуют в акции на Куликовом поле

Рязанские студенты поучаствуют в акции на Куликовом поле

Рязанские студенты поучаствуют в акции на Куликовом поле. Об этом сообщила пресс-служба музея-заповедника «Куликово поле».

В субботу, 15 сентября, к акции «Хранители будущего» присоединятся первокурсники юрфака РГУ имени Есенина, истфака Липецкого педуниверситета имени Семенова-Тян-Шанского, а также тульские студенты.

Юноши и девушки будут разбираться в исторических персонажах и произведениях искусства, ловить рыбу, играть в городки, стрелять из лука, мастерить животных из соломы и кипятить самовар.

Отмечается, что 21 сентября в рамках 638-й годовщины Куликовской битвы в храме Рождества Пресвятой Богородицы в селе Монастырщино проведут панихиду по воинам. Начало в 10:45.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
16:02, 14 сентября 2018
В «Рязаньэнерго» объявили конкурс детских рисунков на тему электробезопасности
16:00, 14 сентября 2018
Рязанское минкультуры опровергло информацию об уничтожении картин в «Артруме» при прорыве канализации
15:26, 14 сентября 2018
Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 69-летней белгородки
15:07, 14 сентября 2018
В Рязани отремонтируют цирковое общежитие
14:39, 14 сентября 2018
Рязанский алиментщик выплатил более 350 тысяч рублей, чтобы сохранить водительские «права»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 42 327
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 34 684
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 23 766
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
8:33, 2 сентября 2018 19 115
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
3:31, 10 сентября 2018 17 919
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум