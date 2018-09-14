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13:04, 14 сентября 2018 716
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Рязанцев пригласили на закрытие «Фестивального лета» на улице Почтовой

Рязанцев пригласили на закрытие «Фестивального лета» на улице Почтовой

В пятницу, 14 сентября, на улице Почтовой состоится закрытие фестивального сезона. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Рязанцев ждут интерактивные площадки от клуба для детей и взрослых «Конфетти», студии «Ералаш», библиотеки имени Горького, «Кинолаб». Весь вечер на Почтовой будут работать спортивные и танцевальные площадки.

На главной сцене выступят оркестр барабанщиков «Синкопа», коллективы и солисты Рязанского дворца молодежи, «Арт-центр», продюсерский центр «Медиа формат», театр песни Аллы Гуреевой, вокальная студия «Арс Нова», кавер-группа «Балалайка-62».

На празднике подведут итоги и наградят победителей конкурса «Мое лето в Рязани». Завершит мероприятие фаер-шоу от команды Illusio Again и пиротехническое шоу от компании «Русский фейерверк».

Начало в 18:00.


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5 часов назад
От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

От Никулина до Запашных. История рязанского цирка

В пятницу, 14 сентября, в обновленном рязанском цирке состоится первое представление. Постоянно действующий манеж в городе появился почти полвека назад — в 1971 году, но путь к собственному цирку у Рязани был сложен и тернист.

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