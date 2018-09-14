Рязанцев пригласили на закрытие «Фестивального лета» на улице Почтовой

В пятницу, 14 сентября, на улице Почтовой состоится закрытие фестивального сезона. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.
Рязанцев ждут интерактивные площадки от клуба для детей и взрослых «Конфетти», студии «Ералаш», библиотеки имени Горького, «Кинолаб». Весь вечер на Почтовой будут работать спортивные и танцевальные площадки.
На главной сцене выступят оркестр барабанщиков «Синкопа», коллективы и солисты Рязанского дворца молодежи, «Арт-центр», продюсерский центр «Медиа формат», театр песни Аллы Гуреевой, вокальная студия «Арс Нова», кавер-группа «Балалайка-62».
На празднике подведут итоги и наградят победителей конкурса «Мое лето в Рязани». Завершит мероприятие фаер-шоу от команды Illusio Again и пиротехническое шоу от компании «Русский фейерверк».
Начало в 18:00.