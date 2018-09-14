Рязанцев попросили помочь в поисках пропавшей 69-летней белгородки. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Раиса Васильевна Стрекалова вышла из своего дома в селе Новая Нелидовка Белгородской области 28 августа и не вернулась.
Отмечается, что женщина может находиться в любом регионе России.
Особые приметы: с правой стороны над бровью большая родинка, нет верхних передних зубов.
Приметы: худощавое телосложение, рост 160-165 см, волосы седые короткие.
Одежда: черный легкий пиджак, темно-синяя блузка, отделанная бижутерией, брюки светлые в синий цветок.
С собой: зеленая дамская сумка и две сумки с вещами.
Всех, кто знает о местонахождении пропавшей, просят позвонить по телефону: