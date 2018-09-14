Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной со столетием

В пятницу, 14 сентября, Николай Любимов поздравил Александра Рузина со столетием. Губернатор вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль к 240-летию Рязанской губернии и книгу Солдаты Победы, в которой есть сведения об Александре Яковлевиче, а фрагмент метрической книги и наградной лист из архива, сообщил телеканал «
Юбиляр в ответ подарил главе региона книгу со своими воспоминаниями.
Рузин родился в селе Шереметьево Ряжского района. Он воевал в составе самоходно-артиллерийского полка с 1942 года. Рязанец освобождал Западную Украину и Польшу, а потом сражался с японцами на Дальнем Востоке.
После войны Рузин работал в сфере промышленности.
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