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16:16, 14 сентября 2018 1 642
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Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной со столетием

Любимов поздравил ветерана Великой Отечественной со столетием

В пятницу, 14 сентября, Николай Любимов поздравил Александра Рузина со столетием. Губернатор вручил ветерану Великой Отечественной войны медаль к 240-летию Рязанской губернии и книгу Солдаты Победы, в которой есть сведения об Александре Яковлевиче, а фрагмент метрической книги и наградной лист из архива, сообщил телеканал «ТКР».

Юбиляр в ответ подарил главе региона книгу со своими воспоминаниями.

Рузин родился в селе Шереметьево Ряжского района. Он воевал в составе самоходно-артиллерийского полка с 1942 года. Рязанец освобождал Западную Украину и Польшу, а потом сражался с японцами на Дальнем Востоке.

После войны Рузин работал в сфере промышленности.

Фото со страницы Николая Любимова во «ВКонтакте»


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