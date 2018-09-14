Куда пойти на выходных? Афиша RZN.info

Теплые сентябрьские дни не хочется проводить дома. Конечно, время праздников на открытом воздухе и open-air уже закончилось, но для любителей культурного отдыха найдется много интересных и разнообразных событий. На территории РГАТУ имени Костычева пройдет IV региональный фестиваль «
После большого перерыва в Рязани вновь открывается цирк, и первой программой, которую примет обновленный манеж станет «
Сразу два заметных спортивных события состоятся в эти выходные — «
В ЦПКиО пройдет четвертый фестиваль дворовых игр «
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