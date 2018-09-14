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17:24, 14 сентября 2018 841
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Куда пойти на выходных? Афиша RZN.info

Куда пойти на выходных? Афиша RZN.info

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Теплые сентябрьские дни не хочется проводить дома. Конечно, время праздников на открытом воздухе и open-air уже закончилось, но для любителей культурного отдыха найдется много интересных и разнообразных событий. На территории РГАТУ имени Костычева пройдет IV региональный фестиваль «Праздник урожая „Спожинки“».

После большого перерыва в Рязани вновь открывается цирк, и первой программой, которую примет обновленный манеж станет «Цирк на льду».

Сразу два заметных спортивных события состоятся в эти выходные — «Кросс нации» на площади Соборной и «Спорт во благо» в Лесопарке.

В ЦПКиО пройдет четвертый фестиваль дворовых игр «Выходи гулять». А в клубе Old Fashion Bar представит свой новый альбом панк-группа «Смех».

Полную афишу развлечений смотрите на нашем сайте.


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