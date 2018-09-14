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13:57, 14 сентября 2018 1 213
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Центробанк поднял ключевую ставку впервые с 2014 года

Центробанк поднял ключевую ставку впервые с 2014 года

Центробанк поднял ключевую ставку на 0,25 процентного пункта, до уровня 7,5% годовых. Об этом в пятницу, 14 сентября, сообщили на сайте регулятора.

За последние четыре года это произошло впервые — с 2014 года показатель только снижался. В этом году Банк России в феврале и марте снижал ключевую ставку по 0,25 процентного пункта. Глава регулятора Эльвира Набиуллина летом заявила, что вероятность перехода к нейтральной денежно-кредитной политике уже в 2018 году сильно снизилась и теперь он ожидается в 2019 году. Нейтральную ключевую ставку при целевой инфляции в 4% Центробанк оценивает в 6-7%.

Напомним, ключевая ставка — минимальная процентная ставка, по которой ЦБ предоставляет кредиты коммерческим банкам на неделю. Ее размер влияет на уровень инфляции.


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