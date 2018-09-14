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16:49, 14 сентября 2018 471
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Автосалон «Чехия Авто» провел для рязанских первоклассников «Уроки безопасности»

Автосалон «Чехия Авто» провел для рязанских первоклассников «Уроки безопасности»

В среду, 6 сентября, официальный дилер Skoda автосалон «Чехия Авто» провел для первоклассников рязанской школы №44 «Уроки безопасности. Skoda Кроха».

Детям в доступной форме рассказали о безопасности дорожного движения.

Школьников посетили Умник, Алик и зебра Мартин с планеты Чупакабра. Они играли с детьми, помогая им учить основные правила дорожного движения для пешеходов, а также запомнить, кто должен пристегиваться в автомобиле, и до какого возраста родители должны перевозить их в специальном кресле.

Изучив знаки, разметку, вспомнив про виды пешеходных переходов и светофоров в теории, первоклассники в сопровождении учителей, директора школы, Алика и зебры Мартина отправились на улицу, чтобы наглядно посмотреть, как переходить дорогу «по зебре» возле своей школы.

На улице Ленинского Комсомола дети выслушали еще раз правила перехода через пешеходный переход, понаблюдали за прохожими на переходе. А потом по очереди переходили дорогу.

После урока безопасности детям подарили воздушные шары, сладости и светоотражающие значки.

Дилерский центр «Чехия Авто» находится по адресу: улица Есенина, дом №1-б. Телефон: 95-55-58.


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