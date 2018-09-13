В Рязани представили предварительный список депутатов гордумы. Имена

В Рязани представили предварительный список депутатов гордумы. В среду, 12 сентября, на заседании городской избирательной комиссии фамилии озвучила председатель Валентина Горшкова.
По партийным спискам в думу прошли:
- «Справедливая Россия»: Сергей Пупков, Александр Кривов;
- «Единая Россия»: Андрей Красов, Татьяна Панфилова, Юлия Рокотянская, Лариса Максимова, Елена Волкова, Инна Орешина, Александр Лемдянов, Юрий Сандин;
- ЛДПР: Владимир Жириновский, Александр Шерин, Дмитрий Панкин, Дмитрий Репников, Дмитрий Володин;
- КПРФ: Петр Пыленок, Эвелина Волкова, Сидоров Денис, Дементьев Константин, Алексей Захаров.
У прошедших есть пять дней на отказ от мандата. В этом случае право на место в гордуме получат другие депутаты от партий.
Напомним, по
- «Справедливая Россия»: Сергей Караев;
- «Единая Россия»: Роман Худяков, Сергей Еремин, Олег Смирнов, Сергей Самарский, Светлана Попова, Татьяна Климова, Виталий Трубицин, Владимир Бочаров, Светлана Ворнакова, Сергей Фомин, Александр Бурцев, Дмитрий Фомин, Галина Трушина, Сергей Дейнего, Роза Ризатдинова, Александр Сидоров и Александр Чайка;
- КПРФ: Денис Милюков;
- ЛДПР: Олег Шишов.