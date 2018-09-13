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15:48, 13 сентября 2018 663
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В Рязани подорожали яйца и свинина. Мониторинг цен

В Рязани подорожали яйца и свинина. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали яйца — на 4,4% (до 45,22 рублей за десяток) и свинина — на 1% (до 260,72 рублей за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.

В регионе вновь подешевели овощи, значительнее всего лук — на 7,3% (до 21,71 рублей за килограмм). Регион поднялся на первое место в округе по стоимости яблок — 100,40 рублей за килограмм и остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,28 рублей за килограмм.

Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:

  • пастеризованное молоко — 40,21 рублей за литр;
  • стерилизованное молоко — 56,67 рублей за литр;
  • печенье — 118,79 рублей за килограмм;
  • карамель — 192,62 рубля за килограмм;
  • творог — 217,61 рубль за килограмм.

Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.


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