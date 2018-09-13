В Рязани подорожали яйца и свинина. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожали яйца — на 4,4% (до 45,22 рублей за десяток) и свинина — на 1% (до 260,72 рублей за килограмм). Мониторинг средних цен предоставил Рязаньстат.
В регионе вновь подешевели овощи, значительнее всего лук — на 7,3% (до 21,71 рублей за килограмм). Регион поднялся на первое место в округе по стоимости яблок — 100,40 рублей за килограмм и остался на втором месте в округе по стоимости муки — 35,28 рублей за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область по средним ценам на:
- пастеризованное молоко — 40,21 рублей за литр;
- стерилизованное молоко — 56,67 рублей за литр;
- печенье — 118,79 рублей за килограмм;
- карамель — 192,62 рубля за килограмм;
- творог — 217,61 рубль за килограмм.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.