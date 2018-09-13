Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:05, 13 сентября 2018 606
 0    0

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу телевизора благодаря покрывалу

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу телевизора благодаря покрывалу

В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу телевизора благодаря покрывалу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась хозяйка дома в селе Дмитриево Рязанской области. Она сообщила, что кто-то взломал окно на мансарде ее дачи, откуда пропали широкоформатный телевизор и магнитола.

Выяснилось, что помимо техники из дома исчезло покрывало. Сотрудники полиции предположили, что злоумышленник для удобства транспортировки завернул в него часть добычи.

Полицейские опросили местных и вывили, что похожее покрывало видели в доме одного из жителей. Проверяя это, оперативники нашли в доме 18-летнего молодого человека и покрывало, и магнитолу. Телевизор он успел продать.

Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет лишения свободы.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
17:01, 13 сентября 2018
Рязанский кардиолог оценил новые часы Apple Watch с функцией ЭКГ
16:54, 13 сентября 2018
На Москва-реке появится плавучий бассейн
16:37, 13 сентября 2018
«Город стал преображаться». В центре Спас-Клепиков установили зеленого лося
16:29, 13 сентября 2018
Любимов предложил создать единую градостроительную политику региона
16:07, 13 сентября 2018
Сотрудники «Рязаньэнерго» напомнили о мерах предосторожности при использовании электрогенераторов
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Как родителям юных рязанцев не ошибиться с выбором приличной школы

Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 40 257
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 34 391
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 22 459
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
8:33, 2 сентября 2018 19 008
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 749
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум