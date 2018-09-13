В Касимовском районе полицейские раскрыли кражу телевизора благодаря покрывалу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась хозяйка дома в селе Дмитриево Рязанской области. Она сообщила, что кто-то взломал окно на мансарде ее дачи, откуда пропали широкоформатный телевизор и магнитола.
Выяснилось, что помимо техники из дома исчезло покрывало. Сотрудники полиции предположили, что злоумышленник для удобства транспортировки завернул в него часть добычи.
Полицейские опросили местных и вывили, что похожее покрывало видели в доме одного из жителей. Проверяя это, оперативники нашли в доме 18-летнего молодого человека и покрывало, и магнитолу. Телевизор он успел продать.
Злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет лишения свободы.