Упавшее в парке около мэрии дерево убрали

Дерево, упавшее в «Наташкином парке», убрали. Ствол и ветви спилили в четверг, 13 сентября.
Дерево
Напомним, минувшим летом рязанцы неоднократно рассказывали о падениях деревьев после дождей и ураганов. Так, в Лесопарке во время ливня дерево
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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Дерево, упавшее в «Наташкином парке», убрали. Ствол и ветви спилили в четверг, 13 сентября.
Дерево
Напомним, минувшим летом рязанцы неоднократно рассказывали о падениях деревьев после дождей и ураганов. Так, в Лесопарке во время ливня дерево
© RZN.info
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