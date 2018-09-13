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13:14, 13 сентября 2018 1 702
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Упавшее в парке около мэрии дерево убрали 1

Упавшее в парке около мэрии дерево убрали

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Дерево, упавшее в «Наташкином парке», убрали. Ствол и ветви спилили в четверг, 13 сентября.

Дерево упало на одну из пешеходных дорожек, перегородив проход.

Напомним, минувшим летом рязанцы неоднократно рассказывали о падениях деревьев после дождей и ураганов. Так, в Лесопарке во время ливня дерево упало и повисло на проводах, в Приокском на улице Карла Маркса дерево упало на припаркованный автомобиль Skoda, в Рязанском районе ураган вырвал деревья с корнем, в Спасском районе ураган повалил деревья и снес крыши домов, на пересечении улиц Есенина и Фирсова дерево упало на провода.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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