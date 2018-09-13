Сотрудники «Рязаньэнерго» напомнили о мерах предосторожности при использовании электрогенераторов

В преддверии осенне-зимнего периода сотрудники филиала «Рязаньэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» предупредили жителей области о необходимости меры безопасности при подключении резервных источников электроснабжения (РИСЭ) потребителей к внутренним электрическим сетям предприятия.
«Несанкционированное присоединение РИСЭ (стационарных или переносных электрогенерирующих установок) к внутридомовым сетям электроснабжения может нарушить бесперебойное электроснабжение потребителей, создать угрозу возникновения пожара, привести к поражению электрическим током, как самих владельцев электрогенераторов, так и энергетиков, производящих работы на внешней сети электроснабжения. Внезапное появление напряжения в поврежденной или отключенной для ремонта сети может стать причиной серьезных электротравм и гибели людей», — отметили в пресс-службе филиала.
Параллельная работа РИСЭ с энергосистемой запрещена. После покупки РИСЭ потребителю необходимо обратиться в энергоснабжающую организацию в своем районе и уведомить энергетиков о возможности подключения данного устройства к электрической сети.
Сотрудники «Рязаньэнерго» также напомнили, что юрлица и индивидуальные предприниматели должны зарегистрировать РИСЭ в энергоснабжающей организации и заключить с ней эксплуатационное соглашение, регламентирующее безопасное выполнение работ: подключить электрогенератор может только электротехнический персонал по заранее разработанным схемам, которые исключают ошибочную подачу напряжения от источника питания во внешнюю электрическую сеть, самостоятельно изменять их нельзя.
«РИСЭ должны использоваться в строгом соответствии с „Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей“ с обязательной проверкой не реже одного раза в шесть месяцев и техническим обслуживанием», — отметили в сообщении.
Более подробно о правилах эксплуатации и регистрации РИСЭ можно узнать в контакт-центре ПАО «МРСК Центра и Приволжья» по номеру: