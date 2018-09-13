Синоптики назвали дату завершения климатического лета в Москве. Средняя суточная норма в столице начнет понижаться с 16 сентября, передает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.
По ее словам, обычно температура начинает постепенно снижаться с 24 августа, «но в этот раз климатическое лето продержалось дольше».
Она рассказала, что до 16 сентября будет держаться на уровне +20, +22 градусов.
В воскресенье из-за приближения атмосферных фронтов погода начнет меняться. Днем пройдут дожди, столбики термометров понизятся до +17, +19 градусов.