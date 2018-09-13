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17:43, 13 сентября 2018 504
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Синоптики назвали дату завершения климатического лета в Москве

Синоптики назвали дату завершения климатического лета в Москве

Синоптики назвали дату завершения климатического лета в Москве. Средняя суточная норма в столице начнет понижаться с 16 сентября, передает ТАСС со ссылкой на главного специалиста Гидрометцентра Марину Макарову.

По ее словам, обычно температура начинает постепенно снижаться с 24 августа, «но в этот раз климатическое лето продержалось дольше».

Она рассказала, что до 16 сентября будет держаться на уровне +20, +22 градусов.

В воскресенье из-за приближения атмосферных фронтов погода начнет меняться. Днем пройдут дожди, столбики термометров понизятся до +17, +19 градусов.


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