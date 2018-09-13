Рязанский кардиолог оценил новые часы Apple Watch с функцией ЭКГ

В четверг, 13 сентября, главный кардиолог рязанского минздрава Евгений Филиппов
Медик отметил, что этот гаджет — первый с функцией электрокардиограммы. По словам Филиппова, в последнее время эти технологии активно разрабатывались: так появились часы с функцией «Кнопка жизни» для вызова скорой помощи, МЧС и родственников.
«Анализ ЭКГ и ритма на сегодняшний день может осуществляться с помощью носимых аппаратов, маек с электродами, которые с помощью беспроводных технологий связываются с компьютером или портативным устройством и передают на него ЭКГ. Они активно используются в спорте», — отметил кардиолог.
Он уточнил, что Apple «предлагает эти технологии по приемлемой цене в массовом сегменте».
«Они (часы — прим. ред) помогают выявить нарушения ритма, резкое снижение пульса, что позволяет пациенту своевременно обратиться к врачу», — сказал Филиппов.
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