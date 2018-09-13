Рязанский бензин вновь подешевел

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области уменьшилась на две копейки — до 41,97 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».
Цена АИ-92 уменьшилась на три копейки — до 40,74 рублей. Стоимость АИ-95, АИ-98 и солярки не поменялась — 43,49; 49,70 и 43,37 рублей соответственно.
Отметим, что на прошлой неделе цены
Регион остался на 13-м месте в ЦФО по стоимости бензина в целом. На этой же строчке расположился АИ-92 и солярка. АИ-95 остался на 12-м, АИ-98 — на третьем местах.