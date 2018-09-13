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11:50, 13 сентября 2018 365
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Рязанский бензин вновь подешевел 1

Рязанский бензин вновь подешевел

Средняя стоимость одного литра бензина в Рязанской области уменьшилась на две копейки — до 41,97 рубля. Данные еженедельного мониторинга цен на топливо распространил «Рязаньстат».

Цена АИ-92 уменьшилась на три копейки — до 40,74 рублей. Стоимость АИ-95, АИ-98 и солярки не поменялась — 43,49; 49,70 и 43,37 рублей соответственно.

Отметим, что на прошлой неделе цены поднимались впервые за три месяца.

Регион остался на 13-м месте в ЦФО по стоимости бензина в целом. На этой же строчке расположился АИ-92 и солярка. АИ-95 остался на 12-м, АИ-98 — на третьем местах.


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