Рязанцы стали активнее брать ипотеку в ожидании подорожания

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О росте продаж квартир в ипотеку заявили в пресс-службе «Северной компании», рязанского застройщика, входящего в топ-50 федерального рейтинга по объему сданного в 2018 году жилья.
Застройщик пояснил, что ставка по ипотеке неизменна на весь срок кредита, и на тех, кто успеет заключить договор, подорожание ипотеки не отразится.
«Остальным же придется заплатить больше», — отметили в сообщении.
По подсчетам специалистов «Северной компании», при увеличении ставки ипотеки на 1%, двухкомнатная квартира в строящемся ЖК бизнес-класса «
Отмечается, что рязанцы могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк в офисе «Северной компании», где работают сотрудники «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».
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