Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

10:52, 13 сентября 2018 786

Рязанцы стали активнее брать ипотеку в ожидании подорожания

Рязанцы стали активнее брать ипотеку в ожидании подорожания

Скорое повышение ставок по ипотеке подстегнуло продажи квартир. По данным РБК, августовский рост продаж жилья в новостройках составил 10%, по сравнению с 2017 годом число проданных квартир выросло более чем на треть.

О росте продаж квартир в ипотеку заявили в пресс-службе «Северной компании», рязанского застройщика, входящего в топ-50 федерального рейтинга по объему сданного в 2018 году жилья.

Застройщик пояснил, что ставка по ипотеке неизменна на весь срок кредита, и на тех, кто успеет заключить договор, подорожание ипотеки не отразится.

«Остальным же придется заплатить больше», — отметили в сообщении.

По подсчетам специалистов «Северной компании», при увеличении ставки ипотеки на 1%, двухкомнатная квартира в строящемся ЖК бизнес-класса «Дом на Полетаева», в рассрочку на 15 лет обойдется на 170 тысяч рублей дороже.

Отмечается, что рязанцы могут подать заявку на получение кредита в выбранный банк в офисе «Северной компании», где работают сотрудники «Сбербанка», ВТБ, «Россельхозбанка» и «Газпромбанка».

Офис «Северной компании» находится по адресу: улица Соборная, дом №14/2 строение 1. Работает в будни с 9:00 до 20:00, в субботу — с 10:00 до 15:30. Аккаунт «Северной компании» в Instagram. Телефон 707-000.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

adv
RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:45, 13 сентября 2018
В Рязанской области за сутки уничтожили 175 квадратных метров дикой конопли
12:44, 13 сентября 2018
На окраине Рязани двое мужчин обокрали ремонтируемый дом
12:30, 13 сентября 2018
Отключение горячей воды и реклама от частной клиники. Рязанские антимонопольщики подвели итоги лета
11:46, 13 сентября 2018
За курение у подъездов предложили штрафовать 3
11:38, 13 сентября 2018
Рязанцы получат подарок при покупке смартфона Nokia в салонах «Билайн»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 38 824
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 34 255
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
19:48, 11 сентября 2018 21 260
С понедельника температура воздуха в Москве понизится до нуля — Гидрометцентр
8:33, 2 сентября 2018 18 963
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 728
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум