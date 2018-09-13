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22:23, 13 сентября 2018 414
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Рязанцы поддержали предложение о введении единого дня выпускника

Рязанцы поддержали предложение о введении единого дня выпускника

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанцы поддержали предложение о введении единого дня выпускника. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Как отметил Николай Любимов в четверг, 13 сентября, в рамках форсайт-сессии, посвященной единому дню выпускника в 2019 году, идею поддержали большинство опрошенных рязанцев.

«Подавляющее большинство опрошенных рязанцев поддержали предложение о проведении единого дня выпускника. Мы не можем проигнорировать мнение жителей региона, ссылаясь на финансовые или какие-либо другие трудности. Поэтому в 2019 году хотим организовать такой праздник», — сказал Николай Любимов

Губернатор понадеялся, что праздник «станет хорошей традицией». Формат мероприятия определят сами будущие выпускники, подчеркнул глава региона.

Участники форсайт-сессии высказали идеи по проведению единого дня выпускника, проработали вопросы безопасности.

Любимов отметил, что «все озвученные предложения не растворятся в воздухе, а будут зафиксированы и в дальнейшем лягут в основу концепции праздника».

«Наша задача сегодня — грамотно оформить предложения, поступившие от активной молодежи, и вместе их реализовать», — сказал он.


© RZN.info

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