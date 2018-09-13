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10:59, 13 сентября 2018 1 035

Прио-Внешторгбанк обновил дополнительный офис

Прио-Внешторгбанк обновил дополнительный офис

Прио-Внешторгбанк обновил дополнительный офис. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В офисе для обслуживания малого и среднего бизнеса, который находится по адресу: улица Завражного, дом №5 а, появилась электронная очередь и увеличилось общее количество окон.

«Оформление интерьеров соответствует стилю банка и максимально удобно для наших клиентов», — рассказала начальник дополнительного офиса Татьяна Афонина.

В помещении для обслуживания физических лиц, которое находится на первом этаже здания, также меняется. «Вскоре и оно будет полностью обновлено», — отметила Афонина Татьяна Владимировна.

«За то, что в трудное для экономики время мы можем не только стабильно работать, но и успешно развиваться, хочется поблагодарить наших клиентов, — сказал председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин. — Они доверяют нам, и мы сделаем все, чтобы как можно полнее удовлетворить их запросы».


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