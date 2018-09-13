Прио-Внешторгбанк обновил дополнительный офис. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
В офисе для обслуживания малого и среднего бизнеса, который находится по адресу: улица Завражного, дом №5 а, появилась электронная очередь и увеличилось общее количество окон.
«Оформление интерьеров соответствует стилю банка и максимально удобно для наших клиентов», — рассказала начальник дополнительного офиса Татьяна Афонина.
В помещении для обслуживания физических лиц, которое находится на первом этаже здания, также меняется. «Вскоре и оно будет полностью обновлено», — отметила Афонина Татьяна Владимировна.
«За то, что в трудное для экономики время мы можем не только стабильно работать, но и успешно развиваться, хочется поблагодарить наших клиентов, — сказал председатель правления Прио-Внешторгбанка Роман Ганишин. — Они доверяют нам, и мы сделаем все, чтобы как можно полнее удовлетворить их запросы».