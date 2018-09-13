Пострадавший на комбайновом заводе скончался в больнице. Об этом рассказали в сюжете телекомпании «Город».
Во вторник, 11 сентября, глухонемой мужчина приехал к своему другу на завод. Он припарковал машину у крыльца. Когда рязанец вышел из здания, на него
Очевидцы вытащили пострадавшего и вызвали скорую. Врачи не смогли спасти его.
Старший следователи Московского МСО Рязани СУ СКР по области Константин Нариманидзе рассказал, что козырек мог обрушиться из-за ветхости. Специалисты изъяли его, а также стойки, к которым он крепился, для экспертизы.