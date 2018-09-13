Под Рязанью загорелся лес

Около Заборья Рязанского района загорелся лес. Об этом сообщила
Лес загорелся около 10:00 в четверг, 13 сентября.
На место выехали 11 пожарных и 5 единиц техники. Информация уточняется.
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Около Заборья Рязанского района загорелся лес. Об этом сообщила
Лес загорелся около 10:00 в четверг, 13 сентября.
На место выехали 11 пожарных и 5 единиц техники. Информация уточняется.
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О том, как работает центр «Под мостом», его посетителях и планах корреспонденту RZN.info рассказал директор муниципального учреждения «Лесопарк» Виталий Исаев.