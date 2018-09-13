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11:58, 13 сентября 2018 353
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Под Рязанью локализовали лесной пожар

Под Рязанью локализовали лесной пожар

Фото: Pixabay.com

Около Заборья в Рязанском районе локализовали лесной пожар. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Пожарных вызвали в четверг, 13 сентября, в 10:10. По уточненной информации, площадь возгорания составила 0,2 гектара. На место выезжали девять человек на четырех пожарных машинах.


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