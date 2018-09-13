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14:34, 13 сентября 2018 2 083
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Переменная осень. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Переменная осень. Прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные

Фото: Pixabay.com

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязани на пятницу и выходные, 14-16 сентября.

Днем в эти дни воздух прогреется до +23, +24 градусов. По ночам температура составит +10, +11 градусов.

По данным синоптиков, дожди возможны в пятницу и воскресенье.


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