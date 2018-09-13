Отключение горячей воды и реклама от частной клиники. Рязанские антимонопольщики подвели итоги лета

Рязанские антимонопольщики подвели итоги работы в третьем квартале 2018 года. Встреча с рязанскими представителями органов власти, предприятий и общественных организаций прошла в четверг, 13 сентября, в библиотеке имени Горького.

В беседе с журналистами руководитель регионального УФАС Юрий Гребнев рассказал, что в настоящее время в ведомстве рассматривают дела о месячном отключении воды и навязчивой рекламе частных клиник по телефону. «Что касается ситуации с ГВС, подрядчики пояснили, что 14 дней им не хватило для того, чтобы произвести все необходимые профилактические задачи. Нам нужно разобраться, в каких случаях это нужно учитывать, а где теплоснабжающая организация незаконно прекратила поставку воды на срок более 14 дней», — заявил Гребнев.

Он обратил внимание журналистов на что задача ФАС не пытаться «вернуть» воду, которую люди не получили, а выяснить причины и предупредить аналогичные нарушения в будущем.

По словам руководителя регионального ФАС, навязчивая реклама по телефону от рязанского медицинского центра также является нарушением закона.

«Реклама без согласия абонента запрещена действующим законодательством. В данной компании уже было аналогичное нарушение, и мы будем возбуждать дело о повторном нарушении. Очевидно, что все медицинские компании о запрете навязчивой рекламы знают — налицо осознанное нарушение», — отметил он.

Также на встрече участникам рассказали о практике применения антимонопольного законодательства, рассмотрения жалоб и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, сотрудники УФАС разъяснили изменения в законах о конкуренции и в сфере закупок, ответили на вопросы рязанцев и показали фильм.