На участке улицы Баженова запретят парковаться

На участке улицы Баженова запретят парковку. Об этом
Останавливаться и парковаться с 8 октября нельзя будет от дома №33 до пересечения со Славянским проспектом. Там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
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На участке улицы Баженова запретят парковку. Об этом
Останавливаться и парковаться с 8 октября нельзя будет от дома №33 до пересечения со Славянским проспектом. Там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».
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