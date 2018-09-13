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18:52, 13 сентября 2018 1 071
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На участке улицы Баженова запретят парковаться

На участке улицы Баженова запретят парковаться

На участке улицы Баженова запретят парковку. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Останавливаться и парковаться с 8 октября нельзя будет от дома №33 до пересечения со Славянским проспектом. Там установят дорожные знаки «Остановка запрещена» с табличками «Работает эвакуатор».


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Давайте обратим внимание на несколько любопытных аспектов.

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