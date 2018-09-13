На окраине Рязани двое мужчин обокрали ремонтируемый дом. Об этом сообщила
59-летний рязанец сообщил, что его дом, в котором делали ремонт, обокрали. Сам хозяин в это время жил в другом месте.
Приехав в дом через некоторое время мужчина увидел, что дверь в жилище взломали, а затем заметил пропажу импортного сварочного аппарата.
Оперативники предположили, что кражу совершил тот, кому известно о отлучке хозяина.
Выяснилось, что с одним из работников дома «хозяин расстался со скандалом».
«Мужчина злоупотребил спиртным и поставил под угрозу срыва ряд ответственных работ. При этом своей вины работник не признал. Возможно, из-за мести он решил забрать оборудование», — говорится в сообщении.
Установили, что к хищению причастны 49-летний рязанец и его 30-летний приятель. Злоумышленников задержали.
Выяснилось, что один из них был ранее судим за кражу.
В отношении злоумышленников возбудили уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Им грозит до шести лет лишения свободы.