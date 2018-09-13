ЛДПР определилась с депутатами в рязанскую гордуму. Об этом RZN.info сообщил депутат Госдумы фракции ЛДПР Александр Шерин.
По его словам, в городской думе третьего созыва партию будут представлять: Дмитрий Панкин, Дмитрий Репников, Дмитрий Володин, Павел Ахунов, Никита Усачев и Олег Шишов, который победил в округе № 17.
Таким образом, от своих мандатов отказались Владимир Жириновский и Александр Шерин.
Напомним, партии должны определится с составом в течении пяти дней после признания выборов состоявшимися.