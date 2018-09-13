Кадыров записал видеообращение после конфликта Тимати и Нурмагомедова

Рамзан Кадыров записал видеообращение к жителям Дагестана. Ролик опубликован в Instagram.
Видео был снято после конфликта между рэп-исполнителем Тимати и обладателем титула Абсолютного бойцовского чемпионата в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.
Боксер отреагировал на новость о том, что концерты Егора Крида в Дагестане отменили из-за того, что в адрес певца начали поступать угрозы. Тогда Нурмагомедов высказался «Невелика потеря», чем вызвал критику со стороны Тимати, передает РИА «
Глава Чечни в ролике призвал «не заниматься ерундой и не обижать друг друга».
«Мы будем у себя наводить порядок — ни террористы не будут приезжать, ни гастролеры не будут — никто. Лучше, чтобы к нам приезжали гости, мы должны развивать Кавказ, туризм должны развивать. Поэтому давайте жить дружно, мои любимые дагестанцы», — сказал Кадыров.