Под Рязанью потушили лесной пожар. Об этом сообщила
Лес
Площадь возгорания составила 0,2 гектара.
На место
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
Под Рязанью потушили лесной пожар. Об этом сообщила
Лес
Площадь возгорания составила 0,2 гектара.
На место
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