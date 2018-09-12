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12:04, 12 сентября 2018 486
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В среду на девяти улицах Рязани отключили воду

В среду на девяти улицах Рязани отключили воду

В среду, 12 сентября, на девяти улицах Рязани отключили воду. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

До 16:00 водоснабжения не будет по адресам:

  • улица Баженова, дома №24, №24 корпус 1, №26, №36, №36 корпус 1, частный сектор;
  • улица Родниковая (частный сектор);
  • улица Ключевая (частный сектор);
  • улица Снежная (частный сектор);
  • улица Старый сад (частный сектор);
  • 1-й Старосадский проезд (частный сектор);
  • 2-й Старосадский проезд (частный сектор);
  • 3-й Старосадский проезд (частный сектор);
  • Голенчинское шоссе (частный сектор).

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