В Шацке собираются открыть школу трезвости. Об этом во всероссийский День трезвости, 11 сентября, заявила главврач местной ЦРБ Марина Колчева.
В честь праздника в больнице провели день открытых дверей. «Нельзя сказать, что отмечают его [День трезвости] широко, но работники здравоохранения забыть его не вправе. Сегодня все больные, которые пришли на прием к врачам, стали участниками дня открытых дверей. Им раздали брошюры, методички, показали видеоролик о вреде алкоголя», — отметила Колчева.
Она подчеркнула, что врачи активно занимаются профилактикой алкоголизма, пропагандируют здоровый образ жизни, проводят беседы с молодежью.