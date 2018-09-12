Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:47, 12 сентября 2018 669
 0    0

В Шацке собираются открыть школу трезвости

В Шацке собираются открыть школу трезвости

В Шацке собираются открыть школу трезвости. Об этом во всероссийский День трезвости, 11 сентября, заявила главврач местной ЦРБ Марина Колчева.

В честь праздника в больнице провели день открытых дверей. «Нельзя сказать, что отмечают его [День трезвости] широко, но работники здравоохранения забыть его не вправе. Сегодня все больные, которые пришли на прием к врачам, стали участниками дня открытых дверей. Им раздали брошюры, методички, показали видеоролик о вреде алкоголя», — отметила Колчева.

Она подчеркнула, что врачи активно занимаются профилактикой алкоголизма, пропагандируют здоровый образ жизни, проводят беседы с молодежью.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Соцсфера»
13:47, 12 сентября 2018
В Шацке собираются открыть школу трезвости
13:25, 12 сентября 2018
В Рязани стартовала акция против школьных прогулов
16:09, 11 сентября 2018
Рязанским пенсионерам увеличат прожиточный минимум 2
9:53, 11 сентября 2018
На новом сайте «МедКом» рязанцы смогут записаться на прием к любому специалисту
9:37, 7 сентября 2018
Врачи автопоезда «Забота и здоровье» осмотрели более тысячи рязанцев
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Диагностика нового поколения. Где быстро и качественно пройти диагностику в Рязани?

Залог успешного лечения — это качественная диагностика.

Популярное
Комментируемое
Новое
14:47, 10 сентября 2018 35 113
RZN.info публикует фоторепортаж из обновленного цирка 2
14:32, 8 сентября 2018 33 298
«Элита армии». Курсанты Рязанского училища ВДВ приняли присягу на площади Ленина
8:33, 2 сентября 2018 18 820
Мужчину на Солотчинском шоссе сбили три машины — полиция 1
8:16, 2 сентября 2018 17 665
На Солотчинском шоссе насмерть сбили человека
3:31, 10 сентября 2018 17 329
В Рязани завершился подсчет голосов на выборах в гордуму. Итоги 9
Все новости
Голосования

Почему вы не ходили голосовать на выборы?

Окончание опроса: 18.09.2018
Архив голосований
Форум