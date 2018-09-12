В Рязанской области пройдет форум добровольцев

В Рязанской области пройдет окружной форум добровольцев Центрального и Северо-Западного федеральных округов. Об этом сообщил
Форум объединит более 330 волонтеров из 29 регионов России и пройдет с 17 по 20 сентября. В нем поучаствуют представители Ассоциации волонтерских центров, Всероссийских общественных движений «Волонтеры-медики» и «Волонтеры Победы», молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей».
Программу мероприятий разделят на несколько площадок: стратегическую сессию, мастер-классы, интерактивные игры, дискуссионные встречи.
Министр образования и молодежной политики Ольга Щетинкина отметила, что среди заявленных тем для обсуждения — «развитие отраслевого добровольчества и нестандартных направлений работы», вовлечение старшего поколения в «серебряное» волонтерство, популяризация и поддержка движения после окончания Года добровольца в России.