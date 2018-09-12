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16:48, 12 сентября 2018 531
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В Рязанской области почтили память Героя Советского Союза Ивана Земнухова

В Рязанской области почтили память Героя Советского Союза Ивана Земнухова

В Рязанской области почтили память Героя Советского Союза Ивана Земнухова. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Школьники, кадеты и юнармецы возложили цветы к бюсту на малой родине героя — в селе Ольхи Шацкого района.

Иван Земнухов родился 8 сентября 1923 года в деревне Илларионовка. Во время Великой Отечественной боролся с захватчиками в составе знаменитой «Молодой гвардии» в оккупированном Краснодоне. Являясь членом ее штаба, занимался разведкой и конспирацией. Его арестовали 1 января 1943. Через две недели он погиб после жестоких пыток.

Земнухов является одним из главных героев романа Фадеева «Молодая гвардия».


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