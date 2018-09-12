В Рязани осудили заключенного, который пытался подкупить сотрудника колонии. Об этом сообщил
36-летний мужчина, в 2006 году приговоренный за убийство к 15 годам лишения свободы, в августе 2017 года предложил сотруднику колонии за 40 тысяч рублей пронести наркотики на территорию исправительного учреждения.
В тот же день сотрудник колонии сообщил в отдел собственной безопасности, а также в УФСБ России по Рязанской области о поступившем ему предложении.
В рамках оперативных мероприятий он встретился со знакомой осужденного, которая передала сотруднику полиэтиленовый пакет, в котором находились наркотики, а также деньги, предназначенные ему в качестве взятки.
Суд признал осужденного виновным по совокупности приговоров и преступлений назначил ему 10,5 лет колонии особого режима.
Приговор не вступил в законную силу.