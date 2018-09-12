В Рязани грабитель-рецидивист с ножом отобрал у мужчины деньги. Об этом
На улице Энгельса злоумышленник, угрожая 38-летнему горожанину, отобрал у него кошелек. Там были 2 800 рублей и банковские карты.
Потерпевший рассказал оперативникам, что несколько раз видел нападавшего и знал его имя. Подозреваемого нашли в ближайших дворах. Вместе с приятелями он выбирал, где купить алкоголь.
Мужчину задержали. Как оказалось, он «решил поквитаться» со знакомым за «обидные слова».
Ранее подозреваемого судили за ограбление и причинение вреда здоровью. На него завели дело по по части 2 статьи 162 УК. Мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.