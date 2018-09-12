На пленарной сессии на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что в России нашли подозреваемых по «делу Скрипалей», передает РИА «
«Мы знаем, кто они такие, мы их нашли», — сказал президент.
Напомним, 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии в британском Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок». В покушении британские власти обвинили Россиию. Москва все обвинения отрицает.
5 сентября прокуратура Великобритании