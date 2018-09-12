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10:21, 12 сентября 2018 306
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В России нашли подозреваемых по «делу Скрипалей» — Путин

В России нашли подозреваемых по «делу Скрипалей» — Путин

Фото: Kremlin.ru

На пленарной сессии на Восточном экономическом форуме Владимир Путин заявил, что в России нашли подозреваемых по «делу Скрипалей», передает РИА «Новости».

«Мы знаем, кто они такие, мы их нашли», — сказал президент.

Напомним, 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию госпитализировали в критическом состоянии в британском Солсбери. По версии Скотленд-Ярда, их отравили нервно-паралитическим газом «Новичок». В покушении британские власти обвинили Россиию. Москва все обвинения отрицает.

5 сентября прокуратура Великобритании назвала двух россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей.


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