В Пронске четыре месяца не работала аптека. 9 мая ее закрыли на капремонт из-за аварийной стены, сообщает издательство «
Жителям поселка приходилось ездить за лекарствами в Новомичуринск и Рязань, заказывать препараты знакомым или вызывать скорую.
«Мы очень переживали и сочувствовали всем нашим клиентам, многие из которых односельчане, сами на четыре месяца остались без работы и зарплаты», — рассказала заведующая пронской аптеки Светлана Филина.
В день открытия аптеки покупатели выстроились в очередь за лекарствами.