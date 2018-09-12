В храм михайловского села принесли икону святителя Спиридона Тримифунтского и частичку его башмака

В храм михайловского села Щетиновка принесли икону святителя Спиридона Тримифунтского и частичку его башмака. Об этом
Святыню передали в Архангельский храм 11 сентября, в день праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи. Образ освятили 11 лет назад на деснице святого, пребывавшей в Христорождественском соборе Рязани.
«Время для принесения иконы было выбрано неслучайно — ведь сейчас в России вновь пребывает десница святого Спиридона, и для тех жителей Михайлова и окрестностей, которые не смогут поклониться этой святыне, есть возможность получить утешение в молитве перед иконой святителя», — отмтеили в епархии.
Напомним, частица мощей святителя сейчас
Фото сайта Рязанской епархии