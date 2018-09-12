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9:49, 12 сентября 2018 406
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В храм михайловского села принесли икону святителя Спиридона Тримифунтского и частичку его башмака

В храм михайловского села принесли икону святителя Спиридона Тримифунтского и частичку его башмака

В храм михайловского села Щетиновка принесли икону святителя Спиридона Тримифунтского и частичку его башмака. Об этом сообщил сайт Рязанской епархии.

Святыню передали в Архангельский храм 11 сентября, в день праздника Усекновения главы Иоанна Предтечи. Образ освятили 11 лет назад на деснице святого, пребывавшей в Христорождественском соборе Рязани.

«Время для принесения иконы было выбрано неслучайно — ведь сейчас в России вновь пребывает десница святого Спиридона, и для тех жителей Михайлова и окрестностей, которые не смогут поклониться этой святыне, есть возможность получить утешение в молитве перед иконой святителя», — отмтеили в епархии.

Напомним, частица мощей святителя сейчас находится в Успенском соборе.

Фото сайта Рязанской епархии


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