В Госдуму внесли проект «Дуэльного кодекса»

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, разрешающий дуэли между чиновниками, передает «
Его автор отметил, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан выражающих отличные от официальных точки зрения.
«В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка ее проведения предлагается настоящий проект Дуэльного Кодекса», — говорится в пояснительной записке к законопроекте.
По замыслу автора документа, дуэль возможна только между государственным служащими.
Напомним, накануне командующий Росгвардией Виктор Золотов вызвал на «дуэль» оппозиционера Алексея Навального из-за его расследования о закупках ведомства.