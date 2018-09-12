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16:00, 12 сентября 2018 469
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В Госдуму внесли проект «Дуэльного кодекса»

В Госдуму внесли проект «Дуэльного кодекса»

Фото: Pixabay.com

Депутат от ЛДПР Сергей Иванов внес в Госдуму законопроект, разрешающий дуэли между чиновниками, передает «Интерфакс».

Его автор отметил, что в последнее время появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать на дуэль граждан выражающих отличные от официальных точки зрения.

«В целях упорядочения основных причин вызова на дуэль и порядка ее проведения предлагается настоящий проект Дуэльного Кодекса», — говорится в пояснительной записке к законопроекте.

По замыслу автора документа, дуэль возможна только между государственным служащими.

Напомним, накануне командующий Росгвардией Виктор Золотов вызвал на «дуэль» оппозиционера Алексея Навального из-за его расследования о закупках ведомства.


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