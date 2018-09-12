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12:08, 12 сентября 2018 574
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Рязанец под забором пролез на молзавод и украл 20 килограммов масла

Рязанец под забором пролез на молзавод и украл 20 килограммов масла

Фото: Pixabay.com

Тумчанин под забором пролез на молзавод и украл 20 килограммов сливочного масла. Об этом сообщило издательство «Пресса».

В полицию обратились жители клепиковского поселка. Они рассказали о подозрительном продавце масла.

Как оказалось, вечером 5 сентября 50-летний злоумышленник пробрался на завод и вытащил из холодильных камер две коробки масла. На допросе он рассказал, что раньше работал на предприятии грузчиком и оставил себе ключ.

Отмечается, что в 2016 году мужчину осудили за кражу творога с этого же предприятия.


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