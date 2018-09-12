Рязанец под забором пролез на молзавод и украл 20 килограммов масла

Тумчанин под забором пролез на молзавод и украл 20 килограммов сливочного масла. Об этом сообщило издательство «
В полицию обратились жители клепиковского поселка. Они рассказали о подозрительном продавце масла.
Как оказалось, вечером 5 сентября 50-летний злоумышленник пробрался на завод и вытащил из холодильных камер две коробки масла. На допросе он рассказал, что раньше работал на предприятии грузчиком и оставил себе ключ.
Отмечается, что в 2016 году мужчину осудили за кражу творога с этого же предприятия.