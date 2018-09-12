Рязанский агроуниверситет поучаствовал в общегородском празднике «Привет, студент!»

В пятницу, 7 сентября, в рамках фестивального проекта «Встречи на Почтовой» состоялся праздник «Привет, студент!». Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева представил разнообразную программу для гостей мероприятия.
На интерактивной площадке университета были организованы и проведены различные мастер-классы, выставки с дегустацией меда, молочной и мясной продукции, производимой в учебно-научно-производственном центре вуза, где студенты проходят практику.
Студенты инженерного факультета поставили около главной сцены праздника трактор, на котором в этом году убирали урожай зерновых культур. На нем гости праздника можно было сфотографироваться или посидеть за рулем, «свысока» посмотреть на остальных.
Студенты животноводческих и ветеринарных отрядов показали рязанцам, как правильно ставить уколы животным, как определить качество молока, демонстрировали микро- и влажные препараты, скелеты ужа и летучей мыши. Под микроскопом можно было рассмотреть различные микроорганизмы. Будущие товароведы проводили качественную экспертизу черного хлеба.
Участники отряда «Экономист» проверяли денежные купюры на подлинность, считали деньги с помощью специального аппарата. Волонтерский студенческий корпус, который занимается организацией и проведением различных социально значимых мероприятий в университете, городе и регионе, организовал флешмоб «Студенты могут все!». Студенческий актив профкома показал химические опыты.
Представители волонтерского ветеринарно-фельдшерского отряда «Преданность», пытались определить замечательного щенка в «добрые руки». А завершился праздник выступлением на главной сцене солистов студенческого дворца культуры университета.