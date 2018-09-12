Рязанские предприятия пригласили поучаствовать в международной выставке в Армении. Об этом сообщил
«Expo-Russia Armenia 2018» пройдет в Ереване с 17 по 19 октября в национальном выставочном центре «Ереван Expo».
Там представят новейшие разработки в энергетике, машиностроении, строительстве, авиационном, автомобильном и железнодорожном транспорте, сельском хозяйстве, нефтегазовой и химической промышленности, образовании, медицине, банковской деятельности.
В рамках деловой программы выставки пройдет бизнес-форум, работа контактно-кооперационной биржи и заседания круглых столов.