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18:40, 12 сентября 2018 1 548
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Рязанцы задолжали по налогам более 365 млн рублей

Рязанцы задолжали по налогам более 365 млн рублей

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

В Рязанской области началась рассылка уведомлений физлицам об уплате налогов за 2017 год. В этом году их получат более 600 тысяч рязанцев. Порядка 120 тысяч уведомлений отправили в электронном виде через «Личный кабинет». Об этом рассказали на пресс-конференции в региональном управлении ФНС в среду, 12 сентября.

«В течение сентября-октября документы на уплату имущественных налогов получат все рязанцы — владельцы налогооблагаемого имущества: земельных участков, объектов капитального строительства и транспортных средств», — рассказал замруководителя УФНС России по Рязанской области Михаил Минко,

Он добавил, что в 2018 году крайняя дата уплаты имущественных налогов за прошлый период выпала на субботу, в связи с чем ее официально перенесли на понедельник, 3 декабря.

На пресс-конференции рассказали об изменениях в порядке исчисления и уплаты имущественных налогов физлиц в 2018 году. В частности, начиная с периода 2017 года, установлен налоговый вычет на шесть соток. Так, если площадь участка составляет не более 600 кв. метров — налог взиматься не будет, в противном случае налог будет рассчитан на оставшуюся площадь. Изменился коэффициент к налоговому периоду, используемый при расчете налога на имущество физических лиц — «0,6». Кроме того, появился новый коэффициент, который ограничивает ежегодное увеличение суммы налога на имущество физлиц по кадастровой стоимости не более чем на десять процентов в год.

Более подробную информацию можно узнать на сайте nalog.ru. Для удобства пользователей там появилась промо-страница «Налоговое уведомление-2018». Информация разделена на три раздела, в которых налогоплательщики могут ознакомиться с новыми условиями налога на имущество, изменениях в кадастровой стоимости, новым порядком уплаты НДФЛ. Также на странице можно найти ответы на наиболее распространенные вопросы.

Более 150 тысяч уведомлений направлены в адрес должников

Более 150 тысяч уведомлений направлены в адрес должников. Общая сумма образовавшейся задолженности по налогам физлиц в этом году составила более 365 млн рублей. За восемь месяцев 2018 года налоговыми инспекциями области в суды общей юрисдикции и мировым судьям направлено 28,3 тысяч исковых заявлений об обращении взыскания на имущество физлиц на сумму 493,5 млн рублей, вынесено более 15 тысяч судебных приказов на сумму 188 млн рублей.

Начальник отдела работы с налогоплательщиками УФНС Алла Кондакова напомнила рязанцам о действиях в случае неполучения налогового уведомления. «Для оперативного решения вопросов, связанных с налогообложением транспорта можно обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства, а в случае с недвижимым имуществом — по месту нахождения объектов недвижимости», — рассказала Кондакова. Также получить необходимую информацию можно через «Личный кабинет налогоплательщик» или с использованием интернет-сервиса ФНС «Обратиться в ФНС России».

Кроме того, с сентября налоговое уведомление об уплате транспортного, земельного и налога на имущество физических лиц можно получить в отделении МФЦ рядом с домом.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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