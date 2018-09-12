Руководство рязанского агроуниверситета встретилось с иностранными студентами

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в рамках проекта «Открытый разговор» прошла встреча руководства университета со студентами из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Одной из главных тем встречи стало преодоление языкового барьера и знакомство иностранных студентов с особенностями учебного процесса в университете. Отмечалось, что студенты из зарубежных государств имеют возможность постоянно контактировать с представителями ректората и оперативно решать вопросы, связанные с проживанием и с обучением.
При этом иностранные студенты «должны приложить свои усилия в получении знаний, не пропускать занятия, быть внимательными на лекциях и ответственными за себя».
Не остались без внимания и вопросы профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде.
Почетный гость Мухаммадали Кабулов обратился к тем, кто учится в вузе не первый год и чувствует себя в РГАТУ «как дома», с просьбой помочь новичкам адаптироваться к новым условиям учебы и быта.