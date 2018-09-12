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10:46, 12 сентября 2018 597

Руководство рязанского агроуниверситета встретилось с иностранными студентами

Руководство рязанского агроуниверситета встретилось с иностранными студентами

В Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева в рамках проекта «Открытый разговор» прошла встреча руководства университета со студентами из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Одной из главных тем встречи стало преодоление языкового барьера и знакомство иностранных студентов с особенностями учебного процесса в университете. Отмечалось, что студенты из зарубежных государств имеют возможность постоянно контактировать с представителями ректората и оперативно решать вопросы, связанные с проживанием и с обучением.

При этом иностранные студенты «должны приложить свои усилия в получении знаний, не пропускать занятия, быть внимательными на лекциях и ответственными за себя».

Не остались без внимания и вопросы профилактики терроризма и экстремизма в молодежной среде.

Почетный гость Мухаммадали Кабулов обратился к тем, кто учится в вузе не первый год и чувствует себя в РГАТУ «как дома», с просьбой помочь новичкам адаптироваться к новым условиям учебы и быта.


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