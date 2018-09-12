Первокурсников рязанского агроуниверситета посвятили в студенты. В четверг, 6 сентября, в спортивном зале вуза прошло традиционное посвящение в формате интерактива «Я — первый!».
Для первокурсников Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева подготовили игру, в которой им предстояло пройти 12 станций.
Студенты с разных факультетов объединились в несколько команд, чтобы вместе ответить на вопросы по аграрной тематике, здоровому образу жизни, студенческому самоуправлению, этикету и другому.
Отмечается, что каждая из команд за время посвящения «успела сдружиться и сплотиться».
Завершились соревнования памятной фотографией.