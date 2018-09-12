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12:05, 12 сентября 2018 611

Первокурсников рязанского агроуниверситета посвятили в студенты

Первокурсников рязанского агроуниверситета посвятили в студенты

Первокурсников рязанского агроуниверситета посвятили в студенты. В четверг, 6 сентября, в спортивном зале вуза прошло традиционное посвящение в формате интерактива «Я — первый!».

Для первокурсников Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева подготовили игру, в которой им предстояло пройти 12 станций.

Студенты с разных факультетов объединились в несколько команд, чтобы вместе ответить на вопросы по аграрной тематике, здоровому образу жизни, студенческому самоуправлению, этикету и другому.

Отмечается, что каждая из команд за время посвящения «успела сдружиться и сплотиться».

Завершились соревнования памятной фотографией.


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