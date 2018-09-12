Ночью в рязанском садоводческом товариществе сгорела машина

В ночь на среду, 12 сентября, в рязанском садоводческом товариществе сгорела легковая машина. Об этом
Пожарных в «Садовод-3» вызвали в 3:53. На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
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В ночь на среду, 12 сентября, в рязанском садоводческом товариществе сгорела легковая машина. Об этом
Пожарных в «Садовод-3» вызвали в 3:53. На место выезжал один расчет.
Никто не пострадал.
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